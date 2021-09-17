Пятница, 17 Сентября 2021 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Конд, Руставели, С.Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Церенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 жилые дома 8, 10, 10/4, 12, 14, 16, 18 на проходе Атояна, жилые дома 78/1, 78/2 на улице Азатамартикнери;

11։00-17։00 жилой дом 48а на пр. Комитаса, собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Шенаван, Беркашат, Геташен и Нор Кесария;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, С.Ахбюра и Шаумяна в городе Арарат;

10։30-16։00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 село Серс;

11։00-15։00 частично село Салли;

в Котайкской области:

11։00-16։00 воинская часть общин Балаовит и Птгни, ООО “Юкаго”, “Саранист”, “Манукян коньяк”, садовод1еская компания “Птгни-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 общины Аргель, Карашам, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Аргель”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже, частично села Гегашен, Ариндж и Гарни; частично подстанция (Шкода) частных домов Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։00-15։00 ООО ‘Ева-Шин”, “Акунки саратехи”, село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։00 частично община Варсер, диспетчерская служба филиала “Гегама”, центр автотехобслуживания, телецентр Севана, ООО “Лев Лен”, “Ара Арег”, “А.Седракян”, “Ранчпар”, ЧП “А.Тер Григорян”, “Ш.Бозоян”, “Э.Мхитарян”, “А.Салазарян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-16։00 села Чочкан, Мец Айрум и Покр Айрум;

в Ширакской области:

11։00-17։00 3-й и 4-й переулки улицы Комсомола, Гюмрийский филиал Государственного Экономического Университета, бывшая школа-интернат N26 и прилегающие территории в городе Гюмри; село Покр Манташ и школа села Аревшат в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.