Пятница, 17 Сентября 2021 16:45

АрмИнфо. Действия азербайджанских военнослужащих в Воротане продолжают нарушать права гражданского населения Армении и граждан Ирана, находящихся на законных основаниях в Республике Армения, и влекут уголовную ответственность. Об этом говорится в докладе Омбудсмена Армении, в котором представлены результаты работ по сбору фактов, совершенных в рамках визита в Сюникскую область.

В частности, факты показывают, что азербайджанские вооруженные продолжают останавливать без каких-либо законных оснований грузовики с иранскими номерными знаками, которые на законных основаниях проезжают на этом участке межгосударственной дороги Армении, для проведения различных проверок. С водителей незаконно взимают суммы, предъявляют иные незаконные требования. Помимо этого, возле полицейского опорного пункта на дороге установлены ограждения.

Из-за этих незаконных действий вооруженных сил Азербайджана значительно замедлилось движение людей и гражданского транспорта на Воротанском участке дороги, из-за чего участились пробки, которые становятся все более интенсивными. Аналогичным образом нарушено и движение по дороге Капан-Татев.

Из-за очередей и пробок на участке Воротан движение стало односторонним. Серьезно осложнилось сообщение гражданского населения Республики Армения, в том числе доступность неотложных медицинских услуг.

Кроме того, нарушаются трудовые права иранских граждан, а также их права на ведение бизнеса . Люди несут значительный материальный ущерб.

С помощью камер, установленных на Воротанском участке дороги, власти Азербайджана продолжают открыто, без законных на то оснований собирать личные данные гражданского населения Армении.

Согласно исследованию Аппарата Омбудсмена, представители азербайджанских ВС осуществляют подобную незаконную деятельность на суверенной территории РА в масках, что является грубым нарушением международного права в области прав человека, повышает риск незаконных поступков и создают атмосферу безнаказанности.

Неоспоримо то, что размещение азербайджанской полицейской базы, а также подобная политика Азербайджана направлены на создание напряженности и запугивание гражданского населения Армении.

Очереди многочисленных грузовых автомобилей, пробки нарушили нормальную и мирную жизнь гражданского населения Воротана Горисской области, привели к последствиям, угрожающим физической безопасности людей.

Омбудсмен сообщит о создавшейся ситуации международным структурам (ООН, ОБСЕ, СЕ и др.).

Напомним, что в начале сентября азербайджанская сторона установила на суверенной территории Республики Армения полицейский пост, перекрыв межгосударственную дорогу М2 Ереван-Капан у села Воротан Горисской области