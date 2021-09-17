Пятница, 17 Сентября 2021 16:39

АрмИнфо.Российское предприятие ORSIS ("Оружейные системы", входит в группу компаний "Промышленные технологии") считает, что удалось преодолеть недопонимание с Арменией, возникшее после резонансной истории с сорванным тендером Минобороны республики, в котором компания участвовала.

Главный конструктор Максим Байметов в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал, что на выставке Армия-2021 руководство компании встретилось с делегацией армянского военного ведомства, возглавляемой новым министром обороны Аршаком Карапетяном. "Наши партнеры выразили живой интерес ко всей представляемой линейке оружия ORSIS, в том числе к перспективным образцам. Сегодня ведется ряд предконтрактных переговоров с Ереваном, и можно сказать, что ORSIS открыла новую, позитивную страницу в сотрудничестве с армянской стороной", - заявил он.

Напомним, что в 2019 году ORSIS включили в черный список поставщиков оружия в силовые структуры Армении сразу после срыва армянским минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное". По факту срыва тендера армянские силовики расследуют уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Позднее адвокат, представляющий в Армении интересы ORSIS, сообщил, что компанию исключили из черного списка.

В декабре 2019 года официальный представитель российской компании заявил РИА Новости, что в предприятии видят прогресс в ситуации с сорванным тендером на поставку военной техники Армении, затем начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил, что Ереван планирует закупить в будущем году определенное количество оружия у российской компании ORSIS ("Промтехнология").

Однако в феврале 2020 года сообщалось, что согласно источнику в Армении возбудили новое уголовное дело по факту воспрепятствования сотрудником министерства обороны работе адвоката, представляющего интересы российской оружейной компании ORSIS в республике. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, новое уголовное дело возбуждено Специальной следственной службой (ССС) Армении по факту присвоения высокопоставленным представителем минобороны республики ценного подарка и по факту воспрепятствования должностным лицом того же министерства деятельности адвоката, представляющего интересы ORSIS в стране.