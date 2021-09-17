Пятница, 17 Сентября 2021 14:13

АрмИнфо. По случаю Дня независимости премии получили не только депутаты и аппарат Национального собрания, но и все госслужащие. Об этом 17 сентября в ходе брифинга в НС заявила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Эрикназ Тигранян.

"Они получили символические награды в виде премий и обусловлено это предстоящим празднованием Дня независимости Армении", - отметила Тигранян. Размер премий колеблется в зависимости от занимаемой должности.

Сегодня ранее вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян сообщил, что депутатам парламента, в том числе и оппозиционным, были выплачены премии. По его словам, в нынешних условиях это для них неприемлемо и депутаты фракции не воспользуются этими средствами - они либо будут возвращены в государственный бюджет, либо направлены в пограничные общины.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в общей сложности в госсистеме Армении было выделено премий на общую сумму около 22 млрд. драмов (около 46,2 млн долларов США) 19 тыс. 709 сотрудникам. В 2020 году Национальное собрание Армении на премии, денежное вознаграждение и спецвыплаты потратило 466 млн драмов.