Пятница, 17 Сентября 2021 12:49

АрмИнфо.Фракция "Айастан" ("Армения"-ред.) считает выдачу премий госчиновникам по случаю Дня независимости, неприемлемой. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян 17 сентября в ходе брифинга. Фракция собирается обратиться в Конституционный суд для того, чтобы "оспорить незаконный процесс действующего института выдачи премий, функционирующих без четких критериев".

"Немногим ранее мы узнали, что депутатам парламента, в том числе и оппозиционным, были выплачены премии. Это для нас неприемлемо", - заявил вице-спикер НС. По словам Сагателяна, предположительно, речь идет о премиях, выплаченных ко Дню независимости Армении. "Это неприемлемо и заслуживает осуждения, особенно, когда в стране огромное множество социальных проблем. У нас более 10 тысяч раненных, инвалидов, и в этих условиях государственные должностные лица, в том числе и депутаты, продолжают получать премии", - заявил он.

Сагателян сообщил, что депутаты фракции не воспользуются этими средствами и они либо будут возвращены в государственный бюджет, либо направлены в пограничные общины.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в общей сложности в госсистеме Армении было выделено премий на общую сумму около 22 млрд. драмов (около 46,2 млн долларов США) 19 тыс. 709 сотрудникам. В 2020 году Национальное собрание Армении на премии, денежное вознаграждение и спецвыплаты потратило 466 млн драмов.