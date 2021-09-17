Пятница, 17 Сентября 2021 12:19

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 670 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 759 граждан (13,3%), при этом выздоровело 614 человек, скончалось - 26.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 сентября фактическое лечение получает 10 766 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 185 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 252 082 случая заражения коронавирусом (15,4%), при этом выздоровело 235 030 человек (93,2%), количество летальных исходов достигло 5101 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 639 000 тестов на коронавирус.