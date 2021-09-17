Пятница, 17 Сентября 2021 10:47

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 сентября провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Встреча глав МИД Армении и Индии состоялась в столице Таджикистана Душанбе, где Арарат Мирзоян находится для участия в работах структур ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, собеседники коснулись широкого круга вопросов двусторонней повестки, выразив удовлетворение высоким уровнем армяно-индийских традиционно теплых отношений, основанных на тесных связях. Была обоюдно выражена готовность поднять сотрудничество на качественно новый уровень.

Стороны договорились начать содержательные обсуждения по сотрудничеству в различных сферах по конкретным программам. В этом контексте была подчеркнута важность активизации взаимных визитов на высоком уровне.

Министры Мирзоян и Джайшанкар с удовлетворением подчеркнули взаимную поддержку между Арменией и Индией, сформировавшуюся в рамках международных структур.

Собеседники также обсудили текущие развития вокруг международного транспортного коридора <Север-Юг>.

Главы МИД Армении и Индии коснулись вопросов региональной и международной безопасности. Министр Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проникновения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этом контексте министр высоко оценил принципиальную позицию Индии, а также последовательное содействие мирному и всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мирзоян подтвердил позицию Армении в поддержку Индии по вопросу Джамму и Кашмира.

Стороны обсудили также ситуацию в Афганистане.