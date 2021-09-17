Пятница, 17 Сентября 2021 10:43

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РА, Раиси еще поздравив Пашиняна с победой на выборах и с вступлением на пост премьер-министра, выразил надежду на то, что в отношениях между двумя странами будут предприняты новые позитивные шаги в период его пребывания на этом посту.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что с церемонии инаугурации Эбрахима Раиси вернулся в Армению с хорошими впечатлениями. "Деятельность наших двух правительств началась одновременно, я считаю, что это очень хороший нюанс, который создает возможность для гармонизации наших действий", - сказал он. Пашинян добавил, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства РА. В этом контексте премьер-министр отметил важное значение заявления президента Ирана, согласно которому для ИРИ также важно развитие отношений со своими соседями.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития армяно-иранских многосторонних отношений, бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами, процессов, происходящих в регионе.