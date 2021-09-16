Четверг, 16 Сентября 2021 20:58

АрмИнфо. Москва довела свою позицию относительно совместных учений Азербайджана и Турции на Каспии до официального Баку. Об этом 16 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом того, что она (позиция-ред.) была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами, я считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. Мы находимся с азербайджанскими партнерами в контакте", - заявила представитель МИД России.

Отметим, что в Баку начались совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021". Как сообщает МО Азербайджана, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом. Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября. Подобные учения с участием спецподразделений Турции, Пакистана и Узбекистана "Щит содружества - 2019" были проведены в 2019 году.