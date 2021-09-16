Четверг, 16 Сентября 2021 20:57

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Ален Симонян 16 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в ходе встречи председатель НС отметил, что с момента установления дипломатических отношений Армения развила партнерские и дружественные отношения с США, которые включают широкий спектр сотрудничества. Он высоко оценил поддержку Соединенных Штатов на протяжение многих лет в укреплении демократии, достижении экономического развития и реализации реформ в различных областях.

Спикер НС отметил, что формат межпарламентского сотрудничества занимает важное место в армяно-американских двусторонних отношениях. Он проинформировал посла, что в ближайшее время в Национальном Собрании будет сформирована Группа дружбы Армения-США, которая является важным звеном для сотрудничества между законодательными органами стран, а также развития межгосударственных отношений.

Коснувшись послевоенной ситуации, председатель НС отметил, что на данный момент приоритетным остается вопрос немедленной репатриации армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане. Он подчеркнул, что деструктивная риторика Азербайджана не может привести к решению нагорно-карабахского конфликта. Конфликт должен быть урегулирован исключительно путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе реализации принципов, разработанных этой посреднической миссией, отметил он.

Линн Трейси, в свою очередь, отметила, что администрация США продолжит тесное сотрудничество с властями Армении. В ходе беседы была подчеркнута важность сотрудничества с законодательной властью, развития и укрепления демократических процессов. Посол также подчеркнула приверженность администрации США осуществлению деятельности в рамках Минской группы ОБСЕ.