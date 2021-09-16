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 Четверг, 16 Сентября 2021 19:39
Наира Бадалян

Папикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничники

Папикян о ситуации на трассе Горис-Капан: риски не были учтены, поскольку там работают российские пограничники

АрмИнфо. Задержанные на трассе Горис-Капан азербайджанскими полицейскими водители иранских грузовиков, предположительно, будут отпущены в течение трех дней, сообщил16 сентября журналистам вице-премьер РА Сурен Папикян.

По его словам, подобные риски не были обсуждены, "учитывая тот факт, что на данном направлении работают российские пограничники". "На данный момент переговоры продолжаются, и предположительно иранские граждане будут отпущены в течение трех дней. По своим дипломатическим каналам работает ИРИ. В этом смысле задача, по большому счету, не на наше поле",- заявил он.

При этом, как заверил вице-премьер, на данным момент не зафиксировано сокращение объёмов грузовых перевозок. "Армения останется транзитной страной для Ирана", - указал он.

На вопрос, останутся ли азербайджанцы на ряде участков дороги Горис-Капан, Папикян отметил, что Армения не может принимать решение касательно "пунктов полиции, функционирующих на территории Азербайджана". По его словам, хотя страны не прошли процесс делимитации и демаркации, но на данном участке дорога, существующая между Советским Азербайджаном и Советской Арменией, уже предварительно очерчена.

Напомним, что согласно сообщению СНБ Армении, "12 сентября с 12:00 азербайджанские военные начали останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы" (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения. Они требовали также уплаты таможенной пошлины от водителей иранский грузовиков, по разным сведениям, от 100 до 300 долларов США.

13 сентября в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана заявили, что Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.

По данному вопросу накануне в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что <нам нужны крепкие нервы>, чтоб сегодня не поддаваться на провокации.

В парламенте было также заявлено, что азербайджанские полицейские задержали двух иранских водителей на участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. Водителей обвинили в перевозке грузов в Степанакерт. Иран официально подтвердил факт задержания. 


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