Четверг, 16 Сентября 2021 19:39

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Ален Симонян 16 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в ходе встречи председатель НС подчеркнул стратегическое значение отношений Армении с Ираном. Он отметил, что многовековая дружба и миролюбие двух народов являются уникальным мостом между РА и ИРИ. По его словам, активный политический диалог, налаженный в результате сотрудничества, Армения-Иран, является прочной основой и гарантией последовательного развития и укрепления межгосударственного сотрудничества во всех сферах.

Симонян подчеркнул, что Армения стремится поддерживать и укреплять непрерывный рост политического и экономического диалога, а также торгового сотрудничества. В этом смысле глава парламента обратил особое внимание на то, что в 2020 г., несмотря на распространение COVID-19 и его негативные последствия, армяно-иранский товарооборот существенно не изменился, а экспорт даже несколько увеличился. Как указал глава парламента, показатели иранских инвестиций в Армению и армянских инвестиций в Иран свидетельствуют о том, что потенциал армяно-иранских торгово- экономических отношений не реализуется в полном объеме. С армянской точки зрения Иран - надежный друг и добрый сосед, отметил он.

Спикер НС коснулся армяно-иранского сотрудничества в развитии региональных стратегических инфраструктур, а также вопросов региональной военно-политической безопасности. Была затронута также работа по разрешению ситуации близ села Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан.

Посол ИРИ, в свою очередь, заметил, что роль армянского культурного наследия в жизни иранцев значительна, а армянская община в Иране достаточно активна и консолидирована.

Напомним, что согласно сообщению СНБ Армении, "12 сентября с 12:00 азербайджанские военные начали останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы" (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения. Они требовали также уплаты таможенной пошлины от водителей иранский грузовиков, по разным сведениям, от 100 до 300 долларов США.

13 сентября в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана заявили, что Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.

По данному вопросу накануне в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что <нам нужны крепкие нервы>, чтоб сегодня не поддаваться на провокации.

В парламенте было также заявлено, что азербайджанские полицейские задержали двух иранских водителей на участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. Иран официально подтвердил факт задержания.

Согласно статданным РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном в январе- июле с.г. составил $264.8 млн, с ускорением роста с 4,8% до 21,1%. В частности, объем экспорта армянских товаров в Иран составил всего $37 млн с ухудшением годовой динамики с 17,8%-го роста до 25,3%-го спада, а импорт из Ирана - $227.8 млн, с ускорением роста с 1,5% до 34,7%.