Четверг, 16 Сентября 2021 18:10

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Ален Симонян 16 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса, который является первым послом-резидентом этого государства в РА.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, председатель НС, приветствуя гостя, отметил, что в рамках недавней V Всемирной конференции глав парламентов провел продуктивную встречу с Председателем Сената Королевства Нидерландов Яном Энтони Брёйном и пригласил его с официальным визитом в Армению.

Представив некоторые детали встречи, Симонян поблагодарил Нидерланды за их позицию в отношении региона и содействие демократическим приоритетам Армении.

Спикер НС затронул круг вопросов, по которым РА ожидает политической поддержки со стороны своих партнеров: установление мира в регионе, скорейшая репатриация армянских военнопленных и гражданских лиц, эффективное выполнение соглашения о расширенном партнерстве. Он подчеркнул деструктивную позицию азербайджанских делегаций на различных парламентских ассамблеях, отметив, что их риторика не направлена на установление мира в регионе.

Посол подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе.

Стороны коснулись необходимости разработки дорожной карты, способствующей развитию межпарламентских связей и дальнейшему углублению сотрудничества.