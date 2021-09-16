Четверг, 16 Сентября 2021 17:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома, прилегающие к 13-ой улице Норка, собственные дома на улице Давида Бека и на 17-ой улице Норка, ООО “Заварт” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на 5-ой, 6-ой улицах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-16։00 собственные дома 15-42 на 22-ой улице Нор Ареша, жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, жилой дом 72 на 11-ойулице, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнери;

11։00-17։00 жилой дом 48а на пр. Комитаса, жилые дома 25, 43 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 26, 28 и собственные дома на улице Сундукяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7, 9 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8-10, 12, собственные дома на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 улицы Гегазник, Тиграна Меца, Алека Манукяна, Сисакяна, Петросяна, Гапанцяна, Туманяна, Касаха, Ереванян, Артака, Арцаха, Грибоедова в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнера, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

10։00-14։00 абоненты (не являющиеся жильцами) ''ВЕОН Армения”, ‘Виваселл МТС”, “Юком”, телекомпания “Армения Ти-Ви” в городе Веди; села Сисаван, Нор Уги, Гиневет, поселок-завод ‘Веду Гину горцаран”;

10։30-16։00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, А.Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично улица Туманяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично улицы Варданяна, Мясникяна, Исакова, Шаумяна, Барекамутян, Автокаян, квартал ‘Дзахапня”, мэрия, станция “Внасазерцман”, оздоровительные комплексы “Армения” и “Джермук ашхар”, Канатная дорожка N1, N2, Минеральные воды N1, N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Котельная, ООО “Мушех ГЭС”, гостиница ‘Джерсан” в городе Джермук; села Кармрашен и Гер-Гер;

10։30-15։30 частично село Кечут;

10։30-16։00 село Бардзруни;

11։00-15։00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10։00-16։00 территория рынка в городе Абовян;

11։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 квартал ‘А” в Джрвеже; село Гегашен, частично село Гарни;

12։00-15։00 частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

10:00-11։00 община Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13։00 община Вардадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-17։00 община Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит, Фиалетово;

в Ширакской области:

11:00-15:00 территории, прилегающие к концу улицы М.Хоренаци и к началу шоссе Маисян, станция операторов “Виваселл МТС”, автомобильная газозаправочная станция, супермаркет “Люкс” в городе Гюмри;

11:00-16:00 села Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван, Геганист, Аревшат и Спандарян в Артикском регионе;

в Сюникской области:

11:00-14:00 город Дастакерт;

15:00-17:00 село Нжде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.