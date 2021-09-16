Четверг, 16 Сентября 2021 15:56

АрмИнфо.Министерство экономики Армении считает, что новогодние праздники негативно виляют на темпы экономического роста страны в связи с чем предложило урезать новогодние каникулы до 3-х дней. Правительство Армении 16 сентября, без доклада и обсуждения, одобрило соответствующие поправки в закон республики "О праздниках и памятных днях Республики Армения".

В частности, согласно пояснению к документу, статья 1 закона, принятого 24 июня 2001 года, которая гласит, что "Рождественские праздники и Новый год - отмечаются с 31 декабря по 6 января, нерабочие дни - 31 декабря, 1,2 января (Новый год) и 6 января (Рождество Христово и Святое Богоявление)" будет изложена в следующей редакции "Рождественские праздники и Новый год - отмечаются с 31 декабря по 1 января включительно (Новый год) и 6 января (Рождество Христово и Святое Богоявление), нерабочие дни". 2-5 и 7 января объявляются рабочими днями. По мнению инициатора поправок, "число оплачиваемых нерабочих дней для граждан Армении превышает число оплачиваемых нерабочих дней во многих развитых и тем более развивающихся странах", что негативно влияет на экономику республики. "Выходные и праздничные дни в силу того, что являются нерабочими, влияют на ВВП страны, а также на выполнение договорных обязательств с местными и иностранными партнерскими организациям", - считают в минэкономики. Экономические власти страны посчитали - дополнительные 5 рабочих дней обеспечат для ВВП Армении прирост на все 88,6 млрд драмов или на 1,5% ВВП, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов,выпуск сельхозсектора и строительства - на 3,5 млрд драмов у 2,9 млрд драмов соответственно.

Напомним, что инициатива, уже прошла обсуждение в правительстве 15 апреля 2021 года. Как тогда заметил премьер-министр Никол Пашинян, этим власти страны решают также задачи в сфере здравоохранения. "Неизвестно в этот период люди отдыхают или, в действительности, приобретают новые проблемы со здоровьем", - сказал он. В целом, премьер призвал не впадать в панику и постараться осознать все плюсы инициативы.

Тем не менее, с расчетами главы минэкономики не согласились министры труда и по социальным вопросам и глава минфина. Как отметили главы этих ведомств, нельзя утверждать об абсолютной пользе законопроекта. "Мы предлагаем оставить хотя бы 3 нерабочих дня", - заявил уже экс­министр труда и по социальным вопросам Месроп Аракелян.

Тогдашний министр финансов Атом Джанджухазян, в свою очередь, заявил, что готов поспорить с тем доводом Керобяна, что поправки обязательным образом обеспечат бюджету дополнительные 88 млрд драмов. В полемику вступил глава аппарата премьер-министра Арсен Торосян, поддержав позицию Керобяна, ссылаясь на свой прошлый опыт работы руководителем медучреждения.