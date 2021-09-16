Четверг, 16 Сентября 2021 15:54

АрмИнфо. Армения намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях повышения уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября в Душанбе принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В заседании приняли также участие главы государств-членов организации

- президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, главы государств-членов ОДКБ обсудили вопросы повестки дня в ходе заседания в узком составе, затем представили приоритеты ОДКБ и подписали принятые документы на заседании в расширенном составе. Главы государств-членов ОДКБ обсудили вопросы, связанные с безопасностью в зоне ответственности ОДКБ, дальнейшим развитием ОДКБ, ситуацией в Афганистане.

В своей речи премьер-министр Никол Пашинян указал, что в связи с переходом председательства в ОДКБ к Армении, армянская сторона хотела бы предложить партнёрам сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие Организации и повышение эффективности ее механизмов.

Он подчеркнул необходимость продолжения работы по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ. "С этой целью, придаём важное значение проведению регулярных разноуровневых консультаций, в том числе, и в формате <группы высокого уровня>, в которую входят заместители руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств. На наш взгляд оправдала себя практика принятия совместных заявлений и ее следует расширить",- сказал премьер.

По его словам, логика развития ситуации в различных регионах коллективной безопасности наглядно показала необходимость актуализации механизмов кризисного реагирования. Очевидна востребованность механизмов постоянного мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. На практике все это получит очертание, в том числе, и через обеспечение полноценного функционирования Центра кризисного реагирования.

По словам Пашиняна, сомнений в необходимости модернизации и наращивания потенциала Коллективных сил ОДКБ современными и новыми, в том числе беспилотными формированиями, их оснащения современными средствами подготовки и совершенствования управления.

Важное значение для ОДКБ, как отметил премьер, будет иметь дальнейшее совершенствование мер и механизмов, направленных на повышение эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной безопасности, антинаркотической борьбы и борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми.

"Мы предлагаем также предпринять шаги по упрочению авторитета ОДКБ на международной арене, в том числе и посредством расширения взаимодействия с другими заинтересованными международными организациями. В этом русле важно максимально использовать и нарастить уже имеющиеся совместные наработки с ООН, ОБСЕ и другими организациями. На наш взгляд, при решении такого рода вопросов мы могли бы рассчитывать также и на содействие наших парламентариев",- заявил Пашинян.

В период председательства Армении в ОДКБ, как указал премьер, намерены возобновить практику проведения в Ереване конференций по вопросам безопасности, в том числе с учётом уже налаженного диалога рабочих органов ОДКБ, ОБСЕ и ООН. "Созвучную позицию мы уже слышали от наших казахстанских друзей и готовы к тесной совместной работе", - сказал он.

Никол Пашинян предложил продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, что позволило бы иметь актуализированную под сегодняшние реалии договорно-правовую базу. "Надеюсь на вашу поддержку в налаживании работы с молодым поколением, путём проведения летних школ по вопросам безопасности для студентов государств-членов ОДКБ в Армении",- сказал он.

"Наши приоритеты более предметно, с обозначением конкретных шагов и мероприятий, будут отражены в традиционно утверждаемом плане реализации приоритетов председательства и решений сессии СКБ. В следующем году мы вместе будем отмечать 30-летие Договора о коллективной безопасности и 20-летие Организации Договора о коллективной безопасности. Согласован подробный план, предусматривающий проведение соответствующих мероприятий во всех странах-членах ОДКБ. Ждём лидеров государств-членов Организации в Ереване",- сказал премьер-министр Армении.

Отметим, что по итогам сегодняшнего заседания председательство в ОДКБ перешло к Республике Армения. Принято решение о проведении очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в четвертом квартале 2022 года. Также принято решение о проведении в ближайшее время в Таджикистане масштабных учений ОДКБ, в которых будут задействованы различные подразделения вооруженных сил государств-членов ОДКБ.