Четверг, 16 Сентября 2021 11:48

АрмИнфо. Более 55% от обшей численности сотрудников госаппарата Армении по положению на конец августа вакцинировались, сообщил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 16 сентября на заседании правительства.

По мнению главы аппарата, до конца текущего месяца будет обеспечен 100%-й показатель. "Преобладающее большинство высокопоставленных государственных лиц, за исключением тех, кто имеет абсолютные противопоказания, также привились", - заявил он.

Ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступят в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника.

Требование распространяется на сотрудников государственных учреждений, муниципалитетов, закрытых предприятий, горнодобывающей промышленности, стройплощадки, организаций осуществляющих офисную деятельность, оптовую и розничную торговлю, сферы услуг (гостиницы, точки общепита, салоны красоты), общественного транспорта. Это - обязательное требование для медработников, спортзалов, спортшколы, сотрудников детсадов, учебных заведений, библиотек, кинотеатров, музеев и иных объектов культуры.

Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

Процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тысяч жителей.

Отметим, что вакцинация в Армении производится бесплатно, стоимость же прохождения ПРЦ-теста составляет от 15 тыс. драмов (порядка $30).