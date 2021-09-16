Четверг, 16 Сентября 2021 11:48

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6049 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 764 граждан (12,6%), при этом выздоровело 506 человек, скончалось - 19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 сентября фактическое лечение получает 10 649 человек.

Кроме того, за вчерашний день зарегистрировали 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 183 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 251 323 случая заражения коронавирусом (15,4%), выздоровело 234 416 человек (93,2%), количество летальных исходов достигло 5075 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 633 587 тестов на коронавирус.