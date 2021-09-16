Четверг, 16 Сентября 2021 09:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 2-ой квартал Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Дживану и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Конд, Руставели, С.Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание министерства Обороны в Аване;

11։00-15։00 жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на проходе Атояна, жилые дома 76, 78 на улице Азатамартикнери;

11։00-17։00 жилые дома 3, 5 на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-4А, 6, собственные дома на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-14։00 частично села Аргаванд, Геганст, Гетап и Арарат;

10։30-12։30 частично село Айгаван; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез и нор Кянк;

10։00-16։00 частично кварталы 2, 3, частично улица Гераци в городе Масис; частично село Зангакатун;

10։30-16։00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично улицы Варданяна, Мясникяна, Исакова, Шаумяна, Барекамутян, Автокаян, квартал ‘Дзахапня”, мэрия, станция “Внасазерцман”, оздоровительные комплексы “Армения” и “Джермук ашхар”, Канатная дорожка N1, N2, Минеральные воды N1, N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Котельная, ООО “Мушех ГЭС”, гостиница ‘Джерсан” в городе Джермук; села Кармрашен и Гер-Гер;

10։30-14։00 частично село Кечут;

14։00-15։00 село Аратес; частично села Гохтаник и Гермон;

в Котайкской области:

11։00-17։00 квартал ‘А” в Джрвеже; село Гегашен, частично село Гарни;

11։00-16։00 частично село Ариндж;

12։00-15։00 частично село Балаовит;

в Гегаркуникской области:

10:30–14։30 община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00–11։30 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։30 зона отдыха “Овик Абраамян”, прилегающая к трассе Цовагюх-Чамбарак, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в озере Севан;

12:00–12։30 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:30 села Сарчапет и Привольное;

11:00-17:00 села Катнарат, Благодарное, Меграовит и Норамут;

в Тавушской области:

10:30-11:30 кварталы “Шамахян”, ‘Андраник” частично улица Горького в городе Дилижан;

в Сюникской области:

09:25-11:30 частично село Нор Астхаберд;

10:30-16:30 частично село Верин Шен;

10:30-17:00 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.