Среда, 15 Сентября 2021 18:16

АрмИнфо.. В заявлении Всеармянского Фонда "Айастан" по итогам проведенного аудита было зафиксировано, что Совет попечителей фонда заслушал отчет правительства и не зафиксировал злоупотреблений и растраты средств. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 сентября в ходе правительственного часа в парламенте отвечая на вопрос о целевом использовании средств фонда "Айастан", собранных в 2020 году в ходе войны в Арцахе.

Напомним, что в марте 2021 году Советом попечителей было принято решение создать рабочую группу, которая совместно с аудиторской компанией должна была провести аудит, чтобы развеять сомнения общественности в нецелевом использовании средств.

По словам премьер-министра, средства фонда были направлены не военные расходы, а в целях удовлетворения экстренных нужд государства, возникших в ходе войны. В частности, как пояснил Пашинян, в поствоенный период ассигнования в размере более 100 млрд драмов были выделены на медицинские, социальные и иные нужды, из них 52 млрд драмов - из средств фонда, остальные 50 - из госбюджета. "Следовательно, средства фонда тратились не на военные цели, а в рамках его уставных целей", - указал Пашинян.

В ответ депутат от блока "Четь имею" Айк Мамижджанян сообщил, что фракция готовится выступить с инициативой создания депутатской следственной группы по вопросу расходования средств фонда.

Напомним, что 22 апреля с.г. в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с военным положением правительство Армении выделило порядка 120 млрд драмов, из них 52 млрд было направлено из средств Всеармянский финд "Айастан". По его словам, в связи со средствами, перечисленными в фонд было много спекуляций - "якобы, были выплачены премии, направлены на иные нужды". Как сообщил премьер, 15 марта на заседании совета попечителей фонда он представил список расходов, на основании чего совет распространил заявление, в котором выразил уверенность, что суммы, собранные в ходе войны, были потрачены целевым образом.

Пашинян поблагодарил всех благотворителей, и подчеркнул, что с 1992 до сентября 2020 года в фонд было пожертвовано $247 млн., а в ходе 44-дневной войны - $212млн. То есть, как указал премьер, во время войны была собрана сумма, равная почти 70% средств с момента основания фонда.

Премьер-министр отметил, что в Арцахе правительство Армении вместе со Всеармянским фондом в течение ближайших трех лет будет реализовывать программы на 110 млрд драмов. "Эта программа превышает по объёмам все программы, реализованные фондом в Арцахе за 29 лет", - заявил он