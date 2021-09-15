Среда, 15 Сентября 2021 18:16

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал- лейтенант Артак Давтян принял сегодня новоназначенного военного атташе США в Армении полковника Грегори Пайпса. Генерал-лейтенант Артак Давтян поздравил полковника Пайпса с вступлением в должность и пожелал ему плодотворной работы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в области безопасности в Арцахе после окончания боевых действий и реформированием Вооруженных сил. Стороны подтвердили готовность развивать армяно-американское военное сотрудничество, подчеркнув, что текущие программы должны быть продолжены, а также инициированы новые взаимовыгодные направления.