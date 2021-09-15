Среда, 15 Сентября 2021 17:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 сентября в ходе правительственного часа в парламенте попытался объяснить причину остановки иранских грузовиков на подконтрольном Баку участке, недалеко от армянского села Воротан, трассы Горис-Капан.

По словам премьер-министра, события, происходящие по протяженности армяно- азербайджанской границы, "многослойны и имеют множество подтекстов, и очень важно правильно воспринимать и оценивать эти подтексты".

Как отметил Пашинян, в декабре 2020 года Армения провела работы по приведению позиций ВС РА в соответствие с границами, которые республика унаследовала от Советского союза. "Этот процесс был осуществлен во избежание новой военной эскалации", - заявил он.

Пашинян в очередной раз сослался на закон "Об административно-территориальном делении РА" от 2010 года, в котором, как он указал, "четко зафиксировано, что, в частности, административные границы сел Шурнух и Воротан соответствуют армяно­азербайджанской границе". "В данном случае, данная реальность и то, что административная граница между Советской Арменией и Советским Азербайджаном потом стала госграницей между РА и АР периода Советского союза, была положена в основу. Сегодня в рамках данной логики дорога Горис-Капан на этом участке в двух местах выходит за пределы административной границы Советской Армении и Республики Армения. Именно, в связи с этим обстоятельством, на известных местах появились известные таблички ("Добро пожаловать в Азербайджан"-ред.) и опорные пункты (ВС Азербайджана-ред.)", - подчеркнул глава армянского правительства.

Он напомнил о своем послании от 19 декабря 2020 года, в ходе которого говорил о проблемах на участке Горис-Капан и о том, что принято политическое решение, в связи с этим, затем МО РА выступило с соответствующим заявлением. Напомним, что в МО отмечали, что "безопасность участка трассы Горис - Капан в 21 км, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники".

Как указал премьер Армении, в свое время - в декабре прошлого года, была достигнута договоренность о том, что данная дорога должна беспрепятственно использована для транзита армянских транспортных средств и грузов. "Предполагаю, что поскольку в рамках данной договоренности не было зафиксировано обстоятельство касательно иностранных грузов, в данной ситуации Азербайджан применяет данный метод, возможно, в ответ на те заявления армянской стороны о том, что в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января нет упоминания о предоставлении коридора через территорию Армении. Республика Армения, понимая, что региональные коммуникации должны быть открыты, тем не менее фиксирует, что иностранные грузы, при пересечении территории РА, в том числе из западных районов Азербайджана в Нахичевань, должны будут пересечь таможенные, паспортные и иные пункты, как того требует договорно- правовая база СНГ, обеспечивающая транспортную коммуникацию содружества", - указал он.

Никол Пашинян также коснулся своего заявления в ходе заседания правительства 27 августа (Пашинян, говоря о заблокированных участках дороги Горис-Капан, использовал азербайджанские топонимы Эйвазлы и Чайзами-ред.). "Это было сделано по той простой причине, чтобы гражданам Армении было ясно, что рассматриваемые точки находятся не на территории Республики Армения или Советской Социалистической Республики Армения, а за пределами этой территории, которую Республика Армения де-юре признала в упомянутой мною законе "Об административно-территориальном делении РА" 2010 года", - пояснил он.

Напомним, что 12 сентября Служба национальной безопасности Армении

сообщила, что "с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала

останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей

участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы

Горис-Капан". В связи с ситуацией накануне парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) потребовала найти формат для организации обсуждения ситуации. Как заявил Арцвик Минасян, сообщение СНБ Армении не только не вытекает из национальных интересов Республики Армения, но "оно беззубое и ни о чем", более того - "в сообщении СНБ РА полностью используется азербайджанская терминология". Как заявил журналистам депутат от "Айастан", экс- губернатор Сюникской области Ваге Акопян, "в условиях вседозволенности азербайджанская сторона наглеет, останавливает иранские грузовики, а водители, чтобы им был разрешен дальнейший проезд до Еревана, вынуждены платить своеобразную таможенную пошлину".

13 сентября в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана заявили, что Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.