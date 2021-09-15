Среда, 15 Сентября 2021 17:19

АрмИнфо.Какие ключевые экологические и социальные вопросы можно решить путем установки интенсивных садов? Как их установить и в чем их преимущества? Какие основные экологические проблемы также влияют на сельское хозяйство? Ответы на эти вопросы мы получили в Конверс Банке, который предлагает широкий спектр финансовых инструментов в сфере сельского хозяйства.

- Деградация земель и опустынивание представляют собой серьезную экологическую проблему в мире, в том числе и в Армении. В 2021 году нехватка поливной воды также добавилась к уже известным вызовам, что в долгосрочной перспективе может привести к сокращению посевных площадей.

- Что в этой ситуации могут сделать фермеры или люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством?

- Признанный во всем мире вариант - это переход к интенсивному садоводчеству, в данном случае - путем создания интенсивных садов. В отличие от традиционных древесных пород, карликовые деревья не очень высокие, не имеют глубокой корневой системы, поэтому для их полива используется сеть капельного орошения. Кстати, в Израиле после внедрения этой системы удалось сократить площади опустыненных или пустынных земель и добиться развития сельского хозяйства.

- В чем преимущества этой системы?

- Установка систем капельного орошения позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, по разным оценкам, потребление воды сокращается до 3 раз, экономятся финансовые ресурсы. С другой стороны, имеется возможность контролировать использование удобрений и пестицидов и обеспечить их более целенаправленное поступление, сорняки хуже разрастаются в сухой почве. Наконец, использование системы капельного орошения снижает испарение воды, поверхностный сток, предотвращает проникновение воды в нижние слои почвы (вода подается непосредственно в корневую систему растения), что обеспечивает эффективность до 95%.

- Когда интенсивные сады начинают давать урожай?

- Интенсивные сады дают урожай раньше традиционных. При правильной культивации он достигает уровня самодостаточности на третий год после сбора урожая. Кстати, в этом случае немаловажным фактором является установка противоградовых сетей, благодаря которым потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий становится значительно меньше.

- Куда можно обратиться тем, кто намерен создать интенсивный сад?

- Конверс Банк предлагает различные продукты, направленные на финансирование сельского хозяйства, включая создание интенсивных садов и сетей капельного орошения, как за счет собственных средств, так и в рамках различных государственных программ. Кроме того, процентная ставка по некоторым кредитам полностью возмещается государством. Соответствующие продукты банка доступны по адресу https://www.conversebank.am/ru/agriculturalloans/