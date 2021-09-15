Среда, 15 Сентября 2021 17:05

АрмИнфо.Армения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно­образовательной сферах, а также реализацию новых программ и инициатив. Об этом стало известно по итогам встречи президента Республики Армения Армена Саркисяна и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, экс-министра культуры РФ Михаила Швыдкого.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата президента, Армен Саркисян рассказал гостю о проведении в грядущем году в Армении международного фестиваля науки и культуры STARMUS 6, и в октябре текущего года в Дилижане <Армянского саммита мыслей>, который будет приурочен глобальной и региональной геополитике, а также технологиям, в том числе искусственному интеллекту и биотехнологиям.

В этой связи Армен Саркисян отметил, что ожидает активного вовлечения российских партнеров во все эти инициативы и обсуждения, с определенной частью из коих уже сформировалось эффективное сотрудничество.