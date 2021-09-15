Среда, 15 Сентября 2021 17:04

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян 16 сентября на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе представит приоритеты Армении, к которой переходит председательство в организации, сообщает пресс-служба ОДКБ.

16 сентября с.г. в г.Душанбе под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в очном формате состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. В мероприятии примут участие Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021- 2022г.г. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать", - говорится в сообщении.

Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств -членов ОДКБ.

В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также подписаны ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности Войск (Коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, рассмотрен бюджет ОДКБ на 2022 год.

Сегодня, 15 сентября, состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестка дня предстоящей сессии СКБ. Как ожидается, будет принят рад важных политических заявлений, в том числе Совместное заявление государств - членов ОДКБ <О положении в Афганистане>.