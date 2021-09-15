Среда, 15 Сентября 2021 17:03

АрмИнфо.Блок "Айастан" ("Армения"-ред.) 14 сентября провел собрание под председательством лидера блока, второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Согласно сообщению, размещённому на фейсбуковской странице блока, на собрании были обсуждены происходящие события, вызовы, стоящие перед страной, пути их решения, организационные вопросы работы в различных звеньях блока.

Лидер блока Роберт Кочарян дал поручение усилить общественную активность в этот судьбоносный для страны период, привлечь внимание общественности к проблемам, более активизировать работу блока с общественностью, создать еще более эффективные организационные единицы, чтобы придать новое качество работе блока.

"Члены блока вновь подтвердили свою цель - днем ранее достичь отстранения власти, разрушающей Армению, и осуществление миссии блока "Айастан" по переводу страны в нормальное русло развития", - говорится в заявлении.