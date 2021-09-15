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АрмИнфо.Блок "Айастан" ("Армения"-ред.) 14 сентября провел собрание под председательством лидера блока, второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Согласно сообщению, размещённому на фейсбуковской странице блока, на собрании были обсуждены происходящие события, вызовы, стоящие перед страной, пути их решения, организационные вопросы работы в различных звеньях блока.
Лидер блока Роберт Кочарян дал поручение усилить общественную активность в этот судьбоносный для страны период, привлечь внимание общественности к проблемам, более активизировать работу блока с общественностью, создать еще более эффективные организационные единицы, чтобы придать новое качество работе блока.
"Члены блока вновь подтвердили свою цель - днем ранее достичь отстранения власти, разрушающей Армению, и осуществление миссии блока "Айастан" по переводу страны в нормальное русло развития", - говорится в заявлении.
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|Мариам Галстян избрана членом Комиссии по предотвращению коррупции
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|Пашинян и Стефан Висконти обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта
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|Армен Саркисян Байдену: Армения решительно осуждает все виды терроризма
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|Глава МИД Армении и французский сопредседатель указали на необходимость возобновления мирного процесса по Карабаху под эгидой МГ ОБСЕ
|Во всех административных районах Еревана будут созданы специальные парки для домашних собак
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|"Стань акционером": ОАО "ACBA Bank" выпустил первые акции - 500 000 общим объемом в 7.5 млрд драмов
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|У Армении новые послы в Греции, Беларуси и Катаре
|Президент Армении осуществил кадровые перестановки в ВС страны
|Давид Самвелян: Я не возьмусь за написание очередной книги, если мне нечего нового сказать
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе обсудили вопросы региональной безопасности
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|Посол США: Размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не входило в обсуждения МГ ОБСЕ
|На осенней сессии ПАСЕ будет представлен доклад "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном"
|Джонатан Лакот: Франция готова рассмотреть обращения Армении в сфере безопасности
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|Армению посетит глава МИД Словакии
|Секретарь Совбеза Армении посетит Душанбе
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