Среда, 15 Сентября 2021 17:02

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд в Ереване под председательством судьи Нарине Овакимян отложил на месяц слушания по жалобам адвокатов и прокуроров о прекращении дела о предполагаемом свержении конституционного строя.

Адвокат Сейрана Оганяна Карен Межлумян сообщил, что с 18 по 28 сентября он будет в отпуске. Кроме этого, судьи должны участвовать в курсах переподготовки и могут быть на судебных заседаниях после 11 октября. В связи с этим следующее судебное заседание было назначено на 17:00 15 октября.

Напомним, что ранее Конституционный суд признал статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой было предъявлено обвинение Роберту Кочаряну, а также бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну, бывшему министру обороны Сейрану Оганяну и бывшему генсеку

ОДКБ Юрию Хачатурову, не соответствующей Конституции. По этой части обвинение было снято, уголовное преследование прекращено.

Суд также постановил оставить неизменным залог в качестве меры пресечения в отношении бывшего президента республики, поскольку он и бывший вице-премьер Армен Геворкян обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах. В июне 2020 года решением суда Роберт Кочарян был отпущен на свободу под залог в размере 2 млрд. драмов. Генеральная прокуратура Армении заявила, что в КС оспорит несколько статьей Уголовного кодекса (УК) республики, согласно которым прокуратура должна снять обвинение с экс-главы государства в связи с решением КС признать антиконституционной статью 300.1.

30 августа адвокаты ходатайствовали о сокращении суммы залога. Адвокат Ованнес Худоян отметил, что решением суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования по признакам статьи 300.1 большинство причин установления указанной меры пресечения устранены. Защитник Айк Алумян, в свою очередь, заявил, что после прекращения уголовного преследования по статье 300.1 сложилась новая ситуация - значительно уменьшаются те подозрения, по которым ранее была избрана мера пресечения и размер залога.