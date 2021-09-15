Среда, 15 Сентября 2021 17:02

АрмИнфо.Вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен. Об этом на встрече с журналистами сказала посол США в Армении Линн Трейси, отметив, что вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании.

"Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным. Мы видим необходимость во всеобъемлющем урегулировании, в связи с чем должны пройти переговоры между двумя странами и это очень важный путь для разрешения напряженности, который мы наблюдаем, в особенности, в пограничных районах. Вопрос статуса Нагорного Карабаха остается на повестке дня Минской группы - в этом состоит позиция американской стороны", - отметила посол США в Армении.