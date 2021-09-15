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АрмИнфо.Вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен. Об этом на встрече с журналистами сказала посол США в Армении Линн Трейси, отметив, что вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании.
"Вопрос статуса Нагорного Карабаха мы не считаем решенным. Мы видим необходимость во всеобъемлющем урегулировании, в связи с чем должны пройти переговоры между двумя странами и это очень важный путь для разрешения напряженности, который мы наблюдаем, в особенности, в пограничных районах. Вопрос статуса Нагорного Карабаха остается на повестке дня Минской группы - в этом состоит позиция американской стороны", - отметила посол США в Армении.
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