Среда, 15 Сентября 2021 12:07

АрмИнфо. Вне всяких сомнений, существующая в Армении парламентская система правления нуждается в пересмотре ввиду своей уже всем очевидной неэффективности. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"Наиболее эффективной системой правления конкретно для Армении мы считаем президентскую систему. Но в случае особо сильного сопротивления со стороны сил, заинтересованных в противоположном сценарии, как минимум, полупрезидентскую систему. Необходимо хотя бы вернуться к ситуации, которая была до злосчастных "реформ" 2017 года", - заметил он.

18 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил намерение правительства провести широкие обсуждения конституционных реформ в стране. В этом свете, премьер выделил 44-дневную войну как новый стимул для этих обсуждений, в свете возникновения множества вопросов к эффективности и адекватности действующей парламентской системы правления. Напомним, что еще 1 марта Пашинян заявил о намерении провести в октябре реформирование Конституции с целью возвращения к прежней, полупрезидентской системе правления.

Комментируя итоги, состоявшейся 11 сентября, третьей по счету встречи премьер- министра Армении Никола Пашиняна с лидерами внепарламентских политических сил, Айрапетян отметил, что сомнения относительно эффективности данного формата были выражены им еще в ходе его первого общения с премьером. При этом, политик считает необходимым участие в любом формате, предоставляющим даже самую небольшую возможность влияния на судьбоносные для страны события.

При этом, в целом, Айрапетян рассматривает идею проведения подобных заседаний с участием внепарламентских политических сил как в первую очередь необходимую власти. На его взгляд, по всей вероятности, инициируя подобный формат, Пашинян имел собственные расчеты. На взгляд политика, участие Консервативной партии в работе той же Комиссии по расследованию 44-х дневной войны лишено смысла.

"Обстоятельства 44-х дневной войны, как и четырехдневной войны, 1 марта и 27 октября будут раскрыты лишь после ухода Армении с российской орбиты. В любом случае общество ждет ответов на вопросы. Соответственно, есть и общественный запрос на создание подобной комиссии, запрос который был удовлетворен. В любом случае попытка власти перейти с политического монолога к диалогу при большом желании уже можно считать результатом. Особенно в той лишенной политики политической атмосферы, в которой сегодня пребывают наша страна и общество", - подытожил Айрапетян.