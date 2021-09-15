Среда, 15 Сентября 2021 12:06

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 5 622 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 756 граждан (13,4%), при этом выздоровело 389 человек, скончалось - 22.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 15 сентября фактическое лечение получает 10 412 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1181 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 250 559 случаев заражения коронавирусом (15,3%), выздоровело 233 910 человек (93,3%), количество летальных исходов достигло 5056 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 627 538 тестов на коронавирус.