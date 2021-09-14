Вторник, 14 Сентября 2021 20:35

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), являясь лидером на рынке Армении по обслуживанию пенсионных выплат и выплат средств в рамках госпрограмм, а также имея цель максимально комфортного обслуживания клиентов пенсионного возраста, обеспечивает выплату пенсий за счет собственных ресурсов до 2-ого рабочего дня каждого месяца, а в преддверии новогодних праздников выплата происходит 31-го декабря.

Банк предлагает всем пенсионерам в Ереване и регионах Армении получaть пенсию посредством бесплатных карт Visa Classic или Mastercard Standard Банка ВТБ (Армения) с нулевой комиссией за снятие наличных посредством 205 банкоматов Банка, расположенных по всей территории РА, доступных в режиме 24/7. Более 115 тыс. пенсионеров Армении или 36% уже получают пенсию посредством Банка ВТБ (Армения).

Банком ВТБ (Армения) разработаны специальные продукты для клиентов пенсионного возраста:

вклад «Социальный» - сумма от 10 тыс. драмов РА, срок - от 61-365 дней, годовая процентная ставка - от 5% до 8.5% (годовая доходность 5.03%-8.25%). Подробные условия по вкладу - по линку https://www.vtb.am/ru/deposit-view/srochnyi-vklad-sotsialnyi ).

кредитная линия до трехкратного размера пенсии с годовой процентной ставкой 0% (эффективная процентная ставка 19.5%). Информация по продукту - по линку https://www.vtb.am/ru/information/credit-pension-pajmanner-ev-sakagner).

По желанию клиента Банк предоставляет также пенсионную карту, по которой клиент может обналичивать пенсию ни только на территории Армении, но и за рубежом.

Для получения пенсии по картам Банка ВТБ (Армения) клиенту необходимо подать заявку в ближайшем территориальном подразделении Единой социальной службы, предъявив документ, удостоверяющий личность и номерной знак общественных услуг. Далее Банк, без необходимости посещения клиента в филиалы, на основании данных, полученных со стороны Единой социальной службы, открывает карточный счет, и уже с последующего месяца клиент получает пенсию на карту.

Подробную информацию о пенсионных картах Банка ВТБ (Армения) можно получить на сайте по ссылке https://www.vtb.am/ru/accounts-and-payments/schet-sotsialnogo-obespecheniia, посетив филиалы Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.