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АрмИнфо.Сегодня, 14 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.
Министр от имени германского правительства выразил глубокую благодарность за сотрудничество Туркменистана в вопросах обеспечения полетов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана. При этом было подчёркнуто, что незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства, стал решающим фактором в эффективной эвакуации людей.
В ходе беседы руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах.
В частности, было отмечено тесное взаимодействие Туркменистана и Германии в процессе «Зеленая Центральная Азия», а также двухстороннее сотрудничество в области образования между правительствами двух стран.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Была выражена обоюдная готовность к продолжению активного диалога по афганской проблематике.
Министры договорились продолжать на системной основе регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Германии с участием дипломатических миссий.
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|Посол США: Размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не входило в обсуждения МГ ОБСЕ
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|Джонатан Лакот: Франция готова рассмотреть обращения Армении в сфере безопасности
|В Баку проходят учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата- 2021"
|Армению посетит глава МИД Словакии
|Секретарь Совбеза Армении посетит Душанбе
|Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа
|Экс-глава Сюника: на территории Севлича азербайджанские военные возводят постоянные сооружения
|Впервые за долгое время за сутки в Армении число выздоровевших превысило количество случаев заражения коронавирусом
|Глава Минобороны Армении посетит Россию и Таджикистан
|Правящая фракция не поддержала инициативу переименования постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам в комиссию по внешним связям и вопросам Арцаха
|Приоритеты безопасности – основа нейтралитета нашей Отчизны
|Сообщение СНБ Армении не вытекает из нацинтересов Армении: Фракция "Айастан" призвала обсудить ситуацию близ села Воротан
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Нидерландов относительно развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха
|У Армии обороны Арцаха новый глава
|СНБ Армении: Полиция Азербайджана проводит проверку документов на груз у водителей грузовиков с иранскими госномерами на дороге Горис-Капан
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|Президент Армении попрощался с послом Франции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Трехсторонняя встреча глав следственных ведомств Армении, Беларуси и России состоялась в Минске
|Суд в Сюнике отказался изменить меру пресечения Арушу Арушаняну
|Официальная Анкара назначило руководителей <Азербайджанской оперативной группы>.
|В Ереване находится группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми
|Состоялась церемония инаугурации членов нового правительства Армении.
|Армения примет участие в 85-ой Международной выставке в Салониках
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|Эксперт: Заявления из Еревана и Анкары позволяют предполагать наличие не подлежащих обнародованию процессов
|Аналитик: Кроме Армении все в регионе готовятся к войне
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