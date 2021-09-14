Вторник, 14 Сентября 2021 20:24

АрмИнфо. Для Армении на данный момент приоритетным является вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, в связи с чем мы ожидаем поддержки международного сообщества. Об этом заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

При этом он высоко оценил принятие Национальным советом Словакии резолюций <О продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе> и <О Нагорном Карабахе>. В свою очередь глава МИД Словакии заметил, что нет альтернативы мирному регулированию нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись внеочередных парламентских выборов, он подчеркнул важность их результатов, при этом выразив уверенность, что последние подтверждают приверженность Армении к демократическим ценностям.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в ходе разговора с главой МИД Словакии Симонян также придал существенное значение сотрудничеству в разных сферах. В этом контексте он особо подчеркнул важность деятельности Посольства Словакии в Армении в направлении продолжительного обеспечения политического диалога и эффективного сотрудничества в различных отраслях.

В ходе встречи стороны коснулись также перспектив углубления сотрудничества между странами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СЕРА)