Вторник, 14 Сентября 2021 15:00

АрмИнфо.Несколько участников акции протеста против строительства многоэтажного здания на территории "Физгородка" в Ереване, были подвергнуты приводу силами правопорядка.

Ранее сообщалось, что житель Физгородка Айк Арутюнян, объявивший 20 дней назад голодовку, отказался и от воды.

Напомним, в июле мэрия Еревана предоставила разрешение на строительство многоэтажного здания на территории "Физгородка". Жители городка начали борьбу против этого строительства. 20 августа жильцы дома номер 6/1 по улице братьев Алиханян (в народе более известном, как <физгородок> - ред.) вышли на акцию протеста против строительства 14-этажного здания по соседству с небольшими домами. Как рассказывают жильцы, огромное здание не только не вписывается в архитектурно­строительную композицию района, но и попросту заслонит маленькие дома. По их заверению, строительство не только незаконное, но также и захватывает часть зеленных территорий их двора. На место акции протеста прибыло большое число полицейских, в том числе и подразделения <красных беретов>. Полицейские применили неправомерные действия в отношении участников акции протеста, избивали жильцов. Многих жильцов полицейские при применении жесткой силы подвергли приводу.