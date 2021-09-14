Вторник, 14 Сентября 2021 14:16

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении 14 сентября тайным закрытым голосованием ибрало Мариам Галстян членом Комиссии по предотвращению коррупции.

Парламент накануне приступил к обсуждению кандидатуры Галстян на замещение вакантной должности члена Комиссии.

Кандидатура Галстян, юриста по профессии, была выдвинута на основании решения конкурсной комиссии. Трудовую деятельность она начала в 2011 г., с 2011-2014 гг. - помощник по правовым вопросам руководителя аппарата Минздрава, в 2014-2015 гг. - секретарь рабочей группы по разработке проекта стратегии противодействия Трудовую деятельность начала коррупции в г. 2014-2016 гг. - заместитель помощника министра юстиции, 2016-2019 гг.- начальник отдела по разработке антикоррупционной политики МЮ. С 30 июля 2020 года занимает пост руководителя управления мониторинга и разработки антикоррупционной политики МЮ, с мая 2021 года преподаёт в Академии юстиции.

Отметим, что Комиссия состоит из 5 человек. На данный момент в комиссии 4 человека, поскольку 6 декабря 2019 года возникла вакансия в связи с отставкой одного из членов.

30 августа 2019 года тогдашний министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что в контексте формирования Антикоррупционной институциональной системы в Армении планируется создание Антикоррупционного комитета, одноименных специализированных судов, Комиссии по предотвращению коррупции и Управления расследования коррупционных преступлений в составе Генпрокуратуры РА. Как сообщил Бадасян на заседания Совета антикоррупционной политики, представляя доработанный проект Стратегии по борьбе с коррупцией и программу мероприятий по ее осуществлению на 2019-2022гг. ключевыми направлениями предотвращения коррупции станут реформы в системе декларирования, выявление отраслевых рисков, разработка плана мероприятий, укрепление добропорядочности и внедрение инструментов электронного управления с целью упрощения администрирования.

Помимо этого, как отметил министр, для выявления коррупционных преступлений предусматривается установление перечня преступлений коррупционного характера в рамках УК, уголовной ответственности юридических лиц, разработки механизмов по конфискации незаконно нажитого имущества, выработка методики по расследованию коррупционных преступлений, создание централизованного реестра банковских счетов. Планируется также организация соответствующего общественного образования в старших классах и вузах, проведение курсов переподготовки, а также выработка годового плана общественного уведомления населения. Координировать процесс будет Министерство юстиции. Как отмечается, по предварительной оценке, на общие нужды будет выделено 16,528,044,400.