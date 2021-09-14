Вторник, 14 Сентября 2021 14:11

АрмИнфо. Аппарат премьер-министра Армении предлагает за счет средств государственного бюджета обеспечить медицинскую помощь и обслуживание членов семей президента, главы правительства и спикера Национального собрания (супруги, дети, родители) в действующих в Армении медицинских учреждениях.

Высказать свое отношение к документу армянские налогоплательщики смогут до 28 сентября на едином портале правовых актов https://www.e­draft.am/projects/3568/justification.

Так, авторы проекта, в рамках предлагаемых поправок к закону "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране" и смежные законы, инициируют изменения в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц".

Как отмечается в законопроекте, "принимая во внимание то обстоятельство, что согласно действующим регулировкам для мониторинга состояния здоровья премьер-министра и резидента предусмотрена отдельная врача, а для представителей высшего представительного органа - спикера НС, по непонятным причинам, подобная гарантия не предусмотрена, предлагается за счет средств госбюджета расширить объём подобной гарантии, распространив ее также на председателя парламента".

"Расширение покрытия данной гарантии обусловлено особой ролью указанных должностных лиц в системе государственной власти, а также тем фактом, что в настоящее время именно эти должностные лица пользуются государственной защитой по закону, а охрана здоровья определенно взаимосвязано в том числе с безопасностью", - говорится в обосновании к документу.