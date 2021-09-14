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АрмИнфо. Аппарат премьер-министра Армении предлагает за счет средств государственного бюджета обеспечить медицинскую помощь и обслуживание членов семей президента, главы правительства и спикера Национального собрания (супруги, дети, родители) в действующих в Армении медицинских учреждениях.
Высказать свое отношение к документу армянские налогоплательщики смогут до 28 сентября на едином портале правовых актов https://www.edraft.am/projects/3568/justification.
Так, авторы проекта, в рамках предлагаемых поправок к закону "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране" и смежные законы, инициируют изменения в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц".
Как отмечается в законопроекте, "принимая во внимание то обстоятельство, что согласно действующим регулировкам для мониторинга состояния здоровья премьер-министра и резидента предусмотрена отдельная врача, а для представителей высшего представительного органа - спикера НС, по непонятным причинам, подобная гарантия не предусмотрена, предлагается за счет средств госбюджета расширить объём подобной гарантии, распространив ее также на председателя парламента".
"Расширение покрытия данной гарантии обусловлено особой ролью указанных должностных лиц в системе государственной власти, а также тем фактом, что в настоящее время именно эти должностные лица пользуются государственной защитой по закону, а охрана здоровья определенно взаимосвязано в том числе с безопасностью", - говорится в обосновании к документу.
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|Секретарь Совбеза Армении посетит Душанбе
|Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа
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|Впервые за долгое время за сутки в Армении число выздоровевших превысило количество случаев заражения коронавирусом
|Глава Минобороны Армении посетит Россию и Таджикистан
|Правящая фракция не поддержала инициативу переименования постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам в комиссию по внешним связям и вопросам Арцаха
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|Сообщение СНБ Армении не вытекает из нацинтересов Армении: Фракция "Айастан" призвала обсудить ситуацию близ села Воротан
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Нидерландов относительно развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха
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|Трехсторонняя встреча глав следственных ведомств Армении, Беларуси и России состоялась в Минске
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