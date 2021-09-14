Вторник, 14 Сентября 2021 13:22

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5067 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 657 граждан (12,9%), при этом выздоровело 416 человек, скончалось - 16.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 сентября фактическое лечение получает 10 068 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 5 случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по

причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1180 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 249 803 случая заражения коронавирусом (15,4%), выздоровело 233 521 человек (93,4%), количество летальных исходов достигло 5034 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 621 916 тестов на коронавирус