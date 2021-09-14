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АрмИнфо. 13 сентября, около 22:00, на одном из боевых постов, расположенных в юго-восточном направлении Армении, по предварительным данным, вследствие нарушения правил организации военной службы, получил смертельное огнестрельное ранение сержант запаса Мкртич Овакимян (1978 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется расследование.
<Министерство обороны разделяет боль тяжелой утраты, и выражает соболезнования членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам>, - говорится в источнике.
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|Армению посетит глава МИД Словакии
|Секретарь Совбеза Армении посетит Душанбе
|Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа
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|Глава Минобороны Армении посетит Россию и Таджикистан
|Правящая фракция не поддержала инициативу переименования постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам в комиссию по внешним связям и вопросам Арцаха
|Приоритеты безопасности – основа нейтралитета нашей Отчизны
|Сообщение СНБ Армении не вытекает из нацинтересов Армении: Фракция "Айастан" призвала обсудить ситуацию близ села Воротан
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Нидерландов относительно развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха
|У Армии обороны Арцаха новый глава
|СНБ Армении: Полиция Азербайджана проводит проверку документов на груз у водителей грузовиков с иранскими госномерами на дороге Горис-Капан
|Католикос Всех Армян наградил баронессу Кэролайн Кокс почетный орденом <Святого Саака-Святого Месропа>
|Посол США в Армении: Вопрос статуса Нагорного Карабаха останется в повестке Минской группы ОБСЕ
|Президент Армении попрощался с послом Франции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Трехсторонняя встреча глав следственных ведомств Армении, Беларуси и России состоялась в Минске
|Суд в Сюнике отказался изменить меру пресечения Арушу Арушаняну
|Официальная Анкара назначило руководителей <Азербайджанской оперативной группы>.
|В Ереване находится группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми
|Состоялась церемония инаугурации членов нового правительства Армении.
|Армения примет участие в 85-ой Международной выставке в Салониках
|<Гражданский договор> продолжает торпедировать инициативу оппозиции по созданию постоянной парламентской комиссию по вопросам Арцаха
|Уходящий глава Араратской области прокомментировал слухи о том, что его отставка связана "с подписанием документа о сдаче Тигранашена"
|За сутки в Армении подтвердилось 669 новых случаев заражения коронавирусом
|Рустам Мурадов дал оценку деятельности российского миротворческого контингента в Арцахе
|Процесс выплаты пенсий и пособий за сентябрь будет завершен в ближайшие дни: Минтрудсоц Армении
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