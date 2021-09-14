Вторник, 14 Сентября 2021 10:52

АрмИнфо. 13 сентября, около 22:00, на одном из боевых постов, расположенных в юго-восточном направлении Армении, по предварительным данным, вследствие нарушения правил организации военной службы, получил смертельное огнестрельное ранение сержант запаса Мкртич Овакимян (1978 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется расследование.

<Министерство обороны разделяет боль тяжелой утраты, и выражает соболезнования членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам>, - говорится в источнике.