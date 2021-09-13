Понедельник, 13 Сентября 2021 20:50

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян направил послание лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю 20-ой годовщины теракта в США.

В послании президента Саркисяна, в частности, говорится:

"Прошло 20 лет после террористических атак 11 сентября в Соединенных Штатах. Погибло около 3000 ни в чем не повинных людей, в том числе американские армяне, и около 10 000 получили ранения. Наши сердца все еще скорбят о ни в чем не повинных жертвах.

Армения решительно осуждает все виды террористических проявлений и попирание человеческих ценностей. Мы вместе с американским народом защищаем идеи свободы и мира.

На протяжении всей истории страдания и трагедии были судьбой нашей страны, мы знаем, насколько невыносимой может быть эта боль. Мы убеждены, что вместе со всеми цивилизованными народами мы можем бороться со злом и терроризмом. Терроризма и других вредоносных действий не должно быть в нашем мире. Армения уже продемонстрировала свою приверженность поддержке этой международной борьбе.

Общая история, ценности и взгляды - прочная основа для укрепления отношений и углубления сотрудничества между двумя странами. Армяно-американские отношения всегда основывались на взаимном уважении, общих идеях и твердой вере в более благополучное будущее".