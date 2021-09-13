Понедельник, 13 Сентября 2021 20:48

АрмИнфо.Сегодня, 13 сентября, в ереванской школе №42, которая более полувека несет имя великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, прошло торжественное мероприятие, приуроченное открытию памятной доски Кобзаря. Автором проекта выступил архитектор Хачатур Клинджян.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Шкуратов, министр социальной политики Марина Лазебная, народный депутат Дарья Володина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Армении Иван Кулеба и другие официальные лица.

Директор школы им. Т.Г. Шевченко Э.Туманян отметила, что со дня

основания - с 1943 года - в знак дружбы армянского и украинского

народов школа несет имя Тараса Шевченко. <За годы существования школа

стала одним из символов дружбы, чему способствовали внимание и тесное

сотрудничество с Посольством Украины в Армении>, - отметила она.

После открытия мемориальной доски, которое состоялось по случаю 30-й годовщины независимости Украины, высокопоставленные гости посетили также музей памяти творчества Кобзаря в школе, ознакомились с представленной там литературой.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, данный музей открылся в школе в 2014 году при содействии ведомства и Посольства Украины в Армении, когда ЮНЕСКО 2014-й год объявило годом Т.Г. Шевченко.

Отметим, гости посетившие школу, прибыли в Ереван по случаю очередного заседания армяно-украинской межправительственной комиссии, которое состоится завтра. Межправкомиссия не собиралось с 2013 года. Причина в том, что в 2014 году политические отношения между странами были фактически заморожены.