Понедельник, 13 Сентября 2021 20:47

АрмИнфо. Во всех административных районах Еревана будут созданы специальные парки для домашних собак. В этом году будут готовы отдельные собачьи парки в парке "Любви и веры" административного района Малатия-Себастия, а также на 6-ом участке Кольцевого парка. Об этом сообщает пресс­служба мэрии Еревана.

"Цель состоит в том, чтобы люди, которые держат собак, имели отдельную зону, где они могли бы выгуливать своих питомцев, не доставляя неудобств не только другим людям, но и себе. Вы знаете, что во многих местах, в том числе на лужайках парков, выгуливание собак возле детских площадок запрещено. Мы часто получаем справедливые жалобы от граждан, которые держат собак>, - сказала заместитель мэра Еревана Гаяне Мелком Мелкомян.

Первая фаза проекта реализуется при поддержке российского бизнесмена Соса Мартиросяна. В парках будут созданы комфортные условия как для выгула, так и для дрессировки собак. Сообщество сотрудничает с профессионалами отрасли для реализации этого первого проекта.