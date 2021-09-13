Понедельник, 13 Сентября 2021 19:54

АрмИнфо. С 7 по 10 сентября прошел первый визит в Казахстан оценочной группы ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) в рамках 1-2 раунда мониторинга оценки, передает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Эксперты оценивают правовую основу противодействия коррупции и действующие антикоррупционные механизмы. Особое внимание уделено вопросам снятия иммунитетов, конфискации коррупционных доходов, прозрачности госорганов, этичности госслужащих и ответственности юридических лиц за коррупцию.

Напомним, ГРЕКО является органом Совета Европы по противодействию коррупции и отвечает за соблюдение и эффективное применение стандартов, закрепленных в международных договорах.

С марта текущего года эксперты изучали казахстанское законодательство. Следующим шагом стал визит, в ходе которого проводились встречи зарубежных оценщиков с представителями госорганов, НПО, СМИ и профессиональных ассоциаций.

В первый день визита председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал коллегам об антикоррупционной системе Казахстана. Также совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры презентованы системы «Единый реестр досудебных расследований», «Единый реестр административных производств», «Единый реестр субъектов и объектов проверок» и информационный сервис «Qamqor».

Участие со стороны Парламента, Комитета национальной безопасности, агентств по финансовому мониторингу и по делам государственной службы, Счетного комитета, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, финансов, внутренних дел и акиматов организовано для обеспечения более полного понимания экспертами особенностей казахстанского законодательства и практики.

По итогам обобщения полученной во время встреч информации будет сформирован оценочный отчет с рекомендациями по совершенствованию мер противодействия коррупции.



Перечень рекомендаций будет утвержден на пленарном заседании ГРЕКО в марте следующего года. Нашей стране предстоит их исполнить в течении 18 месяцев.

Качественное исполнение рекомендаций откроет путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и ряду других важных международных договоров.

Присоединение к ним позволит более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников и возврата выведенных за рубеж активов.