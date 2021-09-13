Понедельник, 13 Сентября 2021 19:31

АрмИнфо. Азербайджана не прекращает предпринимать попыток по дискредитации российской миротворческой миссии в регионе и навязывании своей повестки «в построении мира» на Южном Кавказе по собственному сценарию, вплоть до попыток захвата контроля над международными грузоперевозками на территории Армении.

Так, власти Азербайджана после вполне успешных провокаций, устроенных в мае текущего года на двух участках государственной границы Армении (в направлении Сюника и Гегаркуника), блокировки межгосударственной дороги Горис-Капан на 3 суток, постоянных нарушений режима прекращения огня, которые в том числе привели к гибели армянских военнослужащих, параллельно с терроризированием жителей приграничья и удерживанием армянских военнопленных и гражданских лиц, в нарушение взятых обязательств по 3-стороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, на фоне глухого молчания международного сообщества, решили опробовать новую провокацию.

Всё началось с того, что накануне в полдень азербайджанские военные уже самовольно стали останавливать иранские грузовые транспортные средства на армянской межгосударственной дороге Горис-Капан и требовать документы, а также «плату за транзит».

Но, и на этом они не остановились. Окрыленные поддержкой старшего брата в лице Турции, в Минобороны Азербайджана решил еще и предъявить свои претензии Минобороны России.

Так, согласно азербайджанским СМИ, “в связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны Азербайджане были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил”.

“В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений”, - отмечается в МО АР, которые видимо забыли, что они на фоне молчания руководства Армении уже во всю хозяйничают на суверенных территориях Республики Армения и требуют отчета уже по поездкам, которые совершаются на армянской земле.

Еще более блестящую мысль выразил экс-глава МИД АР Тофик Зульфугаров, который вдруг заявил, что в первую очередь Азербайджан должен взять под контроль пост на Лачинском коридоре. “Задача миротворцев заключается в обеспечении безопасности гражданских лиц в Карабахе. Их ведь никто не трогает? По ним не открывают огонь? Миротворцам нужно сказать, чтобы они контролировали ситуацию на своих постах, а свои границы мы будем охранять сами”, - сказал Зульфугаров.

Очевидно, что подобное дерзкое поведение Азербайджана обусловлено в первую очередь непонятно мягким поведением военно-политического руководства Армении, которое фактически отстранилось от своей прямой функции по защите государственных рубежей страны и обеспечения суверенитета и целостности РА. Это также обусловлено и безучастность международных соответствующих учреждений, которые фактически закрывают глаза на агрессивное наглое поведение Азербайджана. А официальный Баку, окрыленный этим бездействием, совершает все более вопиющие нарушения, которые противоречат основным международным правам и нормам, а затем заводят красивые песни о региональном мире и безопасности, обвиняя армянскую сторону в деяниях, присущих лишь им самим.

И до тех пор, пока международное сообщество, и власти Армении молчат, права рядовых граждан РА и гостей республики будут попираться азербайджанской стороной, которая не в состоянии сама себя оседлать и рискует сама себя высечь.