Понедельник, 13 Сентября 2021 18:31

АрмИнфо.ОАО "ACBA Bank" выпустил первые акции в количестве 500 000 общим объемом в 7.5 млрд драмов (по цене размещения). Банк предлагает на будущее новую возможность - "Стань акционером". Об этом отмечается в сообщении пресс-службы Банка, где указано, что акции можно приобрести также через приложение acba digital.

Полученные от размещения акций средства будут направлены на развитие экономики Армении, в частности, сельского хозяйства, создание новых инфраструктур, эффективное использование водных ресурсов и ряда сфер, которые посодействуют соразмерному развитию общин и охране окружающей среды. "Все это позволит каждому из нас сделать свой вклад в преобразование Армении в более развитую и прогрессивную страну", - отмечается в сообщении Банка.

Нашим примером сигнализируем других - никто за нас работать не будет. Почему нужно стать акционером ACBA Банка, в чем преимущества? Инвестор таким образом принимает непрямое участие в социальных проектах банка, в различных направлениях развития страны. У нас внушительный опыт деятельности в Армении, и мы, будучи настолько состоявшимся и успешным проектом, считаем, что стоит к нам примкнуть и сделать вклад не только в развитие банка в частности, но и в развитие экономики в целом", - заметил главный исполнительный директор ACBA Банка Акоп Андреасян.

Более подробная информация размещена на платформе invest.acba.am .

Отметим, что, согласно проспекту эмиссии, номинальная стоимость одной акции этого выпуска составляет 10 тыс драмов, а цена размещения одной акции составляет 15 тыс. драмов. То есть общий номинальный объем эмиссии - 5 млрд драмов, а объем по цене размещения - 7.5 млрд драмов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, уставной капитал ACBA Bank-а составил 50 млрд драмов (4-я позиция на рынке), с ростом за II квартал с.г. на 66,7% (или 20 млрд драмов). Общий капитал банка на эту дату составил

69.8 млрд драмов (3-я позиция на рынке). Накопленная прибыль банка к июлю с.г. составила 5.3 млрд драмов. I полугодие 2021 года Банк завершил с чистой прибылью в 1.9 млрд драмов, с годовым ростом на 25%, причем только за II квартал чистая прибыль выросла на 82,4% - до

1.2 млрд драмов. Акционерами ACBA Bank-а по состоянию на 30.06.2021г выступают ЗАО "AКБА Федерация" с долей участия в капитале в 95% и SJSC "Sacam International" - 5%. (Расчетный курс драма по отношению к доллару США на 30.06.2021г составлял 495,86 др/$1).