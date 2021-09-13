Понедельник, 13 Сентября 2021 18:16

АрмИнфо.Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Армении (НАН) удостоился единственного гранта Альянса международных научных организаций (ANSO) для реализации программы <Сохранение биоразнообразия винограда и мобилизация адаптивных свойств>.

Согласно сообщению пресс-службы НАН, Институт молекулярной биологии осуществляет эту программу в сотрудничестве Институтом ботаники Национальной академии наук Китая. Третьим партнером программы является один из лучших научно-исследовательских институтов Франции Institute of Grape and Wine Sciences (ISVV), с которым запланировано с 2022 года начать широкомасштабные исследования филлоксеры винограда в Армении, начиная от генотипирования вредителя до переподготовки специалистов.

Программа носит практический характер и нацелена на всестороннее изучение генетических ресурсов винограда в Армении, в частности на анализ адаптивных свойств. Основная цель - найти гены, обуславливающие засухоустойчивость в геноме дикого винограда и местных сортов, что чрезвычайно важно в контексте глобального изменения климата.

Согласно источнику, по положению на сегодняшний день в Армении генотипированы около 1300 генотипов винограда, включая более 200 образцов дикого винограда.

<Конечной целью всех наших проектов является сохранение генетических ресурсов винограда в Армении и развитие устойчивого виноградарства. Необходимо довести до минимального уровня или вовсе исключить применение ядохимикатов и возобновить целевые селекционные работы, направленные на получение резистентных сортов>, - сказала руководитель научной группы программы, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Института молекулярной биологии НАН Кристине Маргарян.

При этом она выразила уверенность, что биоразнообразие армянского винограда наделено этим потенциалом, и такой подход имеет большое значение для окружающей среды и здоровья.

<Чтобы Армения стала колыбелью происхождения винограда на карте мира, в 2018 году совместно с Фондом виноградарства и виноделия Армении была создана первая база данных генетических ресурсов армянского винограда VITIS (www.vitis.am ), которая прикреплена к европейской (www.vivc.de ) и китайской (www.vitisgdb.ynau.edu.cn.) базам данных>,

- говорится в сообщении.

В источнике отмечено, что данная армяно-китайская программа реализуется в рамках китайской инициативы <Один пояс - один путь>, которая направлена на совместные действия во имя прогресса человечества и всеобщего процветания.