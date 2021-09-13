Понедельник, 13 Сентября 2021 18:11

АрмИнфо. В жизни каждого человека настает день, когда он задается вопросом «Кто же я?». И первое, что ему может помочь в поисках ответа на подобный замысловатый вопрос – это зеркало. А зеркала не лгут, они не только возвращают человеку собственное изображение, но и отражают его мысли. Другой вопрос в том, готов ли человек столкнуться с самим с собой? Вопрос «Кто я?» красной нитью проходит сквозь последнюю книгу армянского современного писателя Давида Самвеляна «Повесть о зеркале».

Каждый раз, сталкиваясь со своим отражением в зеркале, главный герой, спрашивает себя «Кто я?». Но для получения ответа вынужден заплатить слишком высокую цену. По словам, автора книги, главный герой пытается сбежать от реальности, собственных мыслей. Однако, сам Давида Самвелян, заверяет, что человек не должен бояться смотреться во внутренние зеркала, иначе говоря, не бояться внутренних разговоров с самим собой. Писатель рассказал, что его литература является отражением жизни, социума, в котором он живет, его мыслей и мыслей окружающих.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо он поделился своим видением о миссии писателя, рассказал, почему важно читать сказки детям, и как расти и готовить себя до определенной литературы.

- Давид, среди литераторов бытует мнение, что писатель должен меньше читать других авторов, чтобы, образно говоря, не перенимать, не заимствовать. Иначе не сумеет создать что-то свое, исключительное. Хотя, по большому счету, все мысли были уже когда-то сказаны, просто в разной форме. Вы с этим согласны?

- Вот именно поэтому, что все мысли были когда-то сказаны, и если ты мало читаешь, то не знаешь, о чем писалось, или пишется. Ты, может, о чем-то напишешь, а потом выясниться, что об этом до тебя уже говорилось.

Вообще, если посмотреть, почему писатели остаются в истории, хотя бы в определенный период, то это, как правило, не благодаря исключительному содержанию своих работ, а тому, как эти мысли, это содержание было изложено, что в литературе называется стилем повествования. Все армянские писатели, предположим, пишут на армянском, но каждый пишет по-своему, имеет свой стиль, за который его любят и читают.

Но, в общем говоря, человек всегда должен читать, не важно, кто он - писатель, инженер, математик или юрист. Нужно понимать, что происходит вокруг, поэтому, в том числе необходимо читать своих современников

- Вы читаете?

- Да, потому что, во-первых, я люблю читать, а во-вторых, по долгу службы, мне приходится много читать (Давид Самвелян работает в издательской доме Edit Print – Ред.), во многих случаях даже неопубликованные книги.

Но книги, которые, образно говоря, вторят других авторов, были написаны в результате моментального вдохновения от прочтения того или иного произведения. Это похоже на то, когда человек от переживших эмоций сразу же излагает свои мысли, публикует их, а на утро, перечитывая, понимает, насколько это смешно и даже глупо. Поэтому всегда нужно давать себе время.

Когда ты вовремя прочел все в своей жизни: в детстве тебе читали сказки, в школьные годы ты читал классиков, приключенческую литературу, исторические книги, то, придя к определенному возрасту, когда, можно сказать, ты уже идешь в ногу с литературой - не столкнешься с подобной проблемой.

Да, твой стиль повествования может быть в некотором смысле похожим на кого-то, но так было всегда. Была эпоха, когда кто-то закладывал основу, а остальные писали, вдохновляясь от него. Человек должен дать себе время, позволить, чтобы сформировался какой-то осадок внутри, после прочтения того или иного автора. К примеру, ты читаешь 6 писателей, но почему-то только один тебя вдохновляет. То есть, в течение времени, внешний слой стирается, и остается основное. Так и рождается «твое», которое смешивается с кем-то другим. Это очень естественно. В обратном случае, в мире должно было быть написано 5-6 книг – с каждого литературного жанра по одной.

- Есть такое выражение «Если можешь не писать – не пиши». Так как Вы работаете в издательстве, через Ваши руки проходит множество книг, часть из коих издается, часть – нет. Как Вы думаете, наши книжные полки не переполнены?

- Для этого есть хороший термин - գրամոլության ( графомания – Ред.), о котором часто говорил уже покойный Александр Топчян (известный армянский прозаик, переводчик, литературный критик, литературовед (1939 -2021) – Ред.). Но это, на самом деле, не новое явление. Это было всегда, и в начале 20 века, и в средине 20 века и сегодня.

- Но почему-то всегда есть ощущение, что раньше все писали хорошо

- Нет, просто к нам дошли авторы, которые писали хорошо, или те, кто должен был остаться. Потому что в истории остаются не только те, кто выделялся своим мастерством. Здесь немного играет роль и фактор удачи. К примеру, то, как государство к тебе относится, пропагандирует ли, да и что вообще пропагандирует. Литература сегодня в некоторой мере превратилась в бизнес, потому что реализацией книг занимаются издательства, которые преследует коммерческие цели. Сейчас в Армении очень легко печатать книгу.

- Нет строгих критериев?

- Дело в том, что есть два типа книг. В первом случае, просто выплачивают типографии деньги и получают свою книгу. Но есть и литература, выпускаемая издательством, которая имеет определенные критерии, тем самым выступает гарантом. Но помимо того, что это должна быть хорошая книга, тебе нужно стремиться быть и продаваемым писателем. Поэтому и издательство работает над твоим пиаром, и сам писатель должен работать над своим продвижением. Этот век прошел, когда человек сидел взаперти писал, издавал книгу и говорил, что его не читают. Для того, чтобы среди океана изданных книг, с этих переполненных полок выбрали именно твою, ты, в первую очередь, должен работать над тем, чтобы она была узнаваемой, была на слуху. Знаете, мне вспомнился фильм в главных ролях с Энтони Хопкинсом и Робертом Де Ниро - «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Это картина о плохом писателе, которому все время отказывают издательства. Но однажды он заключает сделку с дьяволом, чтобы стать успешным, узнаваемым, хотя его написанное мало чем отличается от мусора. Поэтому прежде чем встать на этот путь, ты должен спросить себя - зачем я пишу, чтобы меня читали и я стал популярным, или хочу давать качественную литературу?

Напечатать одну книгу – еще не означает, что ты стал писателем. Это звание писателя одно из самых трудоемких терминов. Меня часто спрашивают «Вы себя считаете писателем?». Но это не я должен давать ответ на этот вопрос, а читающее общество.

Для того, чтобы возвысить себя перед другими некоторые авторы говорят, что пишут не для читателей, а то, что считают нужным, другие же попадают в плен читателя и пишут для его удовлетворения.

- А Вы?

- Я перед собой поставил одно условие - я никогда не стану писать, когда мне нечего сказать. Ничего нового, отличающегося.

Тот писатель, который утратил чувство самокритичности и нюх к саморедактированию страдает тщеславием, влюблен сам в себя. Образно говоря, всем рассказывает, что «написал эти строки золотом». Но такого нет. Мы все должны совершенствоваться, и это чтение, о чем мы с Вами только что говорили, не в прямом смысле, но влияет на нас с точки зрения роста, самосовершенствования. Есть даже писатели, которые читают словари, чтобы обогатить язык.

Но для писателя, на самом деле, крайне сложно целыми днями писать, и жить этим написанным, потому что в любом случае быт отвлекает. Вот многие думают, что я являюсь героем своих книг, некой романтической особой, из эпохи Возрождения. Но нет, я обычный человек. Я живу среди общества, где должен в первую очередь быть человеком.

- То есть писатель и гражданин Давид Самвелян – это разные личности, разные персоны?

- То, что я пишу - в моей гражданской жизни, мало где может отражаться. Если я буду жить, как мыслю, то во многих случаях, не буду понят. То есть должно быть понимание того в каком обществе, как себя нужно вести.

- А в литературе?

- Если твоя литература несет в себе какой-то месседж, естественно, хочешь его донести. Но когда меня неверно понимают, это вызывает лишь улыбку. Это нормально. Ты не можешь быть понятным для всех. Хочу я того или нет, но у меня уже есть свой стиль. Кто-то поймет меня, кто-то нет. Есть выражение «твой читатель». Почему твой? Потому что понял тебя. Почему говорят, что любят твои книги, твою литературу? Потому что поняли тебя, твое слово.

- В одном из интервью Вы сказали, что пишете на темы, интересующие общество. А мне всегда казалось, что литература, да и в целом искусство, оно более, эгоцентрично. Кто-то из великих сказал, что «я пишу о себе, потому что о себе я знаю». Насколько Вы придерживаетесь этого принципа?

- Я живу среди общественности, и не могу писать только о себе, я должен писать о том, что беспокоит и их. Писатель этот человек, который живет среди социума, но должен на все смотреть, стоя на одну-две ступени выше. Его слово должно быть выше простых дворовых, соседских, фейсбучных разговоров, хотя бы на 2 ступени выше. Он должен уметь отделить важное от неважного. К примеру, во многих своих произведениях я поднимаю вопрос миграции. Это реальная проблема для государства, поэтому я всегда пытаюсь об этом говорить. А в своей новой книге я одним фрагментом коснулся войны («- Зачем тебе задались эти посты? Поверь, в этих краях есть куда более интересные места, на которые можно смотреть.

- Нужны, нужны. Посты всегда нужны!

- Нужны те, кто бы их защищал, брат, кто бы защищал! И те, кто дал бы приказ о продвижении вперед» - фрагмент из книги «Повесть о зеркале»). Я не мог создать легенду об этой войне. Литература должна быть близка к реальности.

- В этой Вашей новой книге главный герой очень часто задается вопросом «Кто я?». Вы сами задумывались над этим? Вам важно ответить на этот вопрос, кем Вы являетесь в литературе?

- Да я не знаю. Думаю, для этого нужно время. Ко многим вопросам я не возвращаюсь. Это неверно, на мой взгляд, загружать себя подобными вопросами.

Я даже не могу определить, что я несу людям своей литературой. Но точно могу сказать чего я им не даю - пустых надежд не бужу.

И точно могу заявить, что никогда не возьмусь за написание новой книги, если она не будет лучше предыдущей. Лучше я вовсе писать не буду.

- Осознаете ли уровень ответственности за написанные слова? В книге «Повесть о зеркале» Вы говорите о том, что все буквы равны при разговоре, кроме тех, которые заглатываешь, чего нельзя сказать о письме. Ошибки на бумаге сразу видны. И сейчас речь идет не о грамматических. Насколько Вы осознаете это в своей литературе?

- Писатель – это очень ответственно. Ты в ответе за каждое свое слово. Я это прекрасно осознаю, поэтому не могу дать «грязную» литературу. Я не терплю пошлости в литературе. К ней можно коснуться, но очень тонко. Даже если только я вижу написанный текст, моя природа в течение лет сформировалась таким образом, что я не приму это написанное. Как я уже сказал, очень важно, чтобы литература была выше дворовых разговоров. Естественно, иногда герой тебя вынуждает использовать жаргон, но есть такие авторы, для которых это и становится литературной речью. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но я так не могу.

- Бывают писатели, которые когда издают свои книги, оставляют ее уже в зоне ответственности читателя

- Да, но важно то, каким образом ты свои мысли транслируешь. Важен, конечный итог - к чему ты приведешь.

- То есть Вы тот писатель, который заботиться о своем читателе?

- Не знаю. Можете и так сформулировать. Но я, в большей или меньшей степени, придаю важность Человеку. В новой книге, к примеру, я говорю о наркотиках, детально рассказываю о воздействии, но при этом показываю отчетливо конечный результат этого всего. В книге «Зима Родена» (2017 – Ред.) затрагиваю вопрос религии, причем, совершенно с разных сторон и ракурсов. Многим может показаться описанное примитивным, но я знаю, что есть те, кому это важно знать. Пусть они прочтут. В конце концов, я не пишу литературу для всех.

Помню, когда работал в книжном магазине, зашел парень лет 15-16, и попросил Ницше. Естественно, я спросил у него, что до этого он прочел, что в подобном возрасте ему захотелось прочесть Ницше, то оказалось, что почти ничего. А сейчас подобное желание возникло, только потому что было модно читать Ницше.

- Вы хотите сказать, что читатель должен расти до определенной литературы?

- Да. Это сродни тому, как новорожденный ребенок, не имея зубов, может есть исключительно грудное молоко, с появлением нескольких зубов уже подступает к пюре, когда уже весь зубной ряд – может позволить себе есть уже твердую пищу. То же самое в литературе. Надо проходить этап за этапом.

- Тогда для Вас в литературе с чего нужно начать, и чем заканчивать? Образно говоря, первая и последняя ступени литературы?

- Сразу должен оговорить, что последней ступени не существует (улыбается – Ред.). Но еще раз повторюсь, и скажу, что счастливчиками являются те люди, которым в детстве родители читали сказки. Даже в том возрасте, когда они не понимали смысл услышанного. С детства надо читать сказки, потом приключенческую литературу, чтобы развивалось воображение, обязательно перечитать классику. Есть такое выражение в школе «обязательная литература к прочтению на лето», к чему не все хорошо относятся. Но с другой стороны, я очень болезненно воспринимаю, когда молодой человек лет 25 читает книги, которые давно должен был прочесть, и, грубо говоря, не тратить сегодня свое время. Естественно, человеческой жизни не хватит, чтобы прочесть все, что нужно. Но хотя бы лучших из представителей жанра можно. Да и вообще, каждый должен задаться вопросом – что для него есть чтение? Выполнение списка “to do” или же удовольствие?

- А как Вы считаете, сегодня нас можно начать считать читающей нацией? Имея опыт работы в книжном магазине, в издательстве…

- Нет, к сожалению. Очень маленький процент приходится на читающих в нашей стране Купить книгу и прочесть книгу – это два совершенно разных понятия. Да, безусловно, хорошо, что книги продаются с точки зрения книжных магазинов, издательств. К примеру, в сравнении с 2 -3 годами ранее, сегодня стали больше покупать книги, написанные или переведенные на армянский язык. Мы даже пришли к тому, что книга считается сегодня престижным подарком. Но все равно, хочется, чтобы число читающих людей в стране было больше. Просто когда-то произошел разрыв, и человек отдалился от книги.

Для меня, например, ужасно страшно, что когда люди делая ремонт в своих квартирах, выбрасывают книги. У всех же в библиотеке дома были 2 тома Александра Дюмы «Граф Монте-Кристо». При ремонте книгу выбросили, а по истечению времени, она понадобилась ребенку, и ее вновь купили. То есть это говорит о том, что сегодня в Армении ценность книги утеряна, люди при покупке руководствуются моментом. Для меня показателем чтения может быть то, когда родитель передаст свою библиотеку ребенку, сказав, что «твоя задача хотя бы часть этих книг прочесть, и эту библиотеку увеличить».

Дело в том, что чтение должно быть в удовольствие. А для этого, в первую очередь, родителю нужно быть примером. Но когда он смотрит сериал, выбрасывает при ремонте книги, вероятность небольшая, что ребенок начнет читать. А чтение должно стать частью досуга. Компонентом твоей культурной жизни, как, к примеру, просмотр фильмов, поход в театр.

Сегодня издательства делают все возможное, чтобы люди читали, и даже библиотеки, в рамках своих бюджетов, закупают новые книги. То есть возможности для чтения в стране создаются. Было бы желание.

- Спасибо Вам за интересный разговор.