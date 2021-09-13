Понедельник, 13 Сентября 2021 17:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 132-169 на 7-ой улице Норка, жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Марашел собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 4-ый квартал Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 собственные дома 51-73 на 9-ой улице, 35-74 на 16-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 1-40 на 46-ой улице Нор Ареша; собственные дома на 50-ой улице Нор Ареша; жилой дом 72 на 11-ой улице Нор Ареша, жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнери, собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-46 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена;

11։00-17։00 собственные дома на улицах Айгекци, В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 25, 43 на улице А.Аветисяна, жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 26, 28, собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Авенид”, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, на 1-ом тупике 1-ой улицы, на 2-ом тупике 6-ой улицы; собственные дома на 1-ом тупике 3-ей улице Норагавита, собственные дома на Арташатском шоссе; собственные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, собственные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армвирской области:

10։00-12։00 кварталы “Петтнкаран” и “Хозабуцаран” в городе Эчмиадзин;

10։00-16։00 частично села Атарбекян и Хоронк; квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10։00-15։00 села Ехегнаван, Лусарат и Нояк; воинская часть села Арарат, компания “Эл Ти Би”, монастырь Хор Вирап; компания ‘Виваселл МТС”, насосная станция Ноякерта;

10։00-16։00 частично село Зангакатун;

10։30-16։00 частично села Айгезард и Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-12։00 села Вардаовит и Гетик;

10։30-14։00 частично село Кечут;

11։00-15։00 частично села Караглух и Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-15։00 села Артавазд, Пюник, Анкаван, Какавадзор, Агавнадзор, Меградзор, Дзораван и Мармарик полностью; золотой рудник Меградзора; Асфальтовый завод Какавадзора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 село Гегашен; частично село Гарни; квартал “А” в Джрвеже; село Джрвеж полнсоьтю;

13։00-16։00 села Зар и Севаберд полностью, воинская часть Севаберда; частично села Гямрез и Камарис;

в Гегаркуникской области:

10։00-11։00 воинская часть, квартал “Кинои”, улица Мясникяна полностью; частично улицы Шаумяна, Камо, Саят-Новы, Ереванян, Зирояна, Нарекаци, общины Мадина, Лернанист, Вагашен в городе Мартуни;

11։00-16։00 улицы Комитаса, Бабаджаняна, компания “ВТБ-Армения банк”, хлебный завод квартала “Микро”, компания “Севан Амалир”, стоматологическая клиника квартала “Микро” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

12։00-13։00 частично квартал “Зоравар Андраник”, частично улица Камо в городе Мартуни; село Геговит;

в Тавушской области:

10:30-13:00 село Севкар, Телебашня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в Ширакской области:

10:30-16:30 квартал “Папахан”, улицы Саргсян, хачатрян, Шагинян, начала улиц Ширакаци и Камо, следственное управление Ширакской области и прилегающие территории, магазин “Вега” и прилегающие территории, ущелье ‘Черкези” в городе Гюмри;

в Сюникской области:

09:20-11:20 жилой дом 1 на улице Барикаван в городе Каджаран;

10:30-11:30 частично улицы Арташесяннери, Г.Нжде, Д.Бека, Хоренаци, Спандаряна, В. Мамиконяна, Бахшяна, Йоляна в городе Горис;

10:00-16:00 села Алидзор, Аржис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-17:00 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.