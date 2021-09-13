Понедельник, 13 Сентября 2021 17:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян, назвав динамичным партнерство между РА и ЕС, отметил важное значение визитов в РА в июле этого года президента Европейского совета, Еврокомиссара по вопросам расширения и соседства. По его словам, в настоящее время правительство работает над конкретизацией приоритетов пакета финансовой помощи ЕС в 2,6 млрд евро.

Тойво Клаар подтвердил политическое обязательство ЕС продолжать оказывать содействие РА в областях, которые Армения считает приоритетными.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня партнерства Армения-ЕС. Также были затронуты перспективы развития связей в области инфраструктуры, торговли, экономики и бизнеса.

Премьер-министр РА и спецпредставитель ЕС обменялись мнениями вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Стороны подчеркнули необходимость возобновления переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они затронули и другие вопросы регионального значения, обменялись мнениями об открытии транспортных коммуникаций.