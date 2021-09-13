Понедельник, 13 Сентября 2021 16:55

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян и Тойво Клаар подробно обсудили вопросы региональной безопасности.

Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении подчеркнул, что для обеспечения региональной стабильности и безопасности важно сохранение режима прекращения огня, немедленная и безоговорочная репатриация военнопленных и гражданских заложников, все еще находящихся в Азербайджане, а также отказ от антиармянских настроений и воинственной риторики.

Министр иностранных дел Армении также подчеркнул, что незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения и проведение военных учений в зоне нагорно-карабахского конфликта подрывают усилия по деэскалации в регионе.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по повестке дня партнерства РА-ЕС.