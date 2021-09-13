Понедельник, 13 Сентября 2021 16:50

АрмИнфо.«Рак не заразен, заразна любовь»: об этом свидетельствовало присутствие более тысячи людей 9-го сентября в концертном зале «Арам Хачатурян».

Фонд «Город улыбок» организовал благотворительный концерт, одним из спонсоров которого был IDBank. Армянские рок-группы "The Beautified Project", "Nemra" и "Lav Eli" выступили с совместной концертной программой. Цель концерта - совместными силами помочь детям, которые борются с раком.

«Мы благодарны всем спонсорам и армянским рок-группам, присоединившимся к этой доброй инициативе, которые, ни секунды не задумываясь, согласились поддержать нас. «С каждым приобретенным билетом зрители помогли лечить наших детей с диагнозом рака», - говорит Эстер Демирчян, исполнительный директор благотворительного фонда «Город улыбок».

IDBank поддерживает борьбу с детской онкологией․ На днях было объявлено, что следующим бенефициаром программы «Сила одного драма» станет Детский фонд здоровья Армении.